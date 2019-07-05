Руслан Пименов: в матче за Суперкубок "Зенит" может стать заложником обстоятельств

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от матча за ОЛИМП-Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Локомотивом», а также рассказал, какими ему видятся в новом сезоне перспективы «Спартака».
- Жду в предстоящем матче хорошей игры, так как не будет жаркой погоды. Все футболисты, думаю, уже физически готовы должны быть. Все-таки не такой длинный перерыв был, - отметил Пименов. - «Локомотив» может сыграть как по счету, так и в открытый футбол - посмотрим, какую тактику Юрий Павлович Семин выберет. Это для меня загадка. Но это будет видно по первым минутам игры. «Зенит», думаю, может стать заложником обстоятельств. Почему? Это чемпион, поэтому должен играть первым номером. Уверен, что матч вызовет большой интерес у болельщиков, и стадион обязательно заполнится. Мне кажется, вообще мест свободных не будет. Во-первых, это Суперкубок, за который сразятся две лучшие команды в России, во-вторых, это новый стадион «Динамо» - если кто-то не побывал на нем раньше, может сейчас побывать. От прогнозов по счету воздержусь, потому что это первая игра накануне старта сезона - посмотрим, как люди подготовились. Хотелось бы, конечно, побольше мячей увидеть.
- Какое усиление требуется «Локомотиву» и «Зениту» перед стартом сезона?
- Вот мы посмотрим игру за Суперкубок, и сразу будет видно, какие позиции требуют усиления. Разумеется, хороших футболистов много не бывает, и в каждой линии нужно играть лучше. Игра покажет слабые стороны обеих команд. Если не сейчас покупать, то надо готовиться к зиме.
- Но обеим командам надо думать об участии в Лиге чемпионов.
- Я противник быстрых приобретений.Нужна плодотворная работа, когда игрока ведут год, а потом покупают. Но не так, что форс-мажор, и надо срочно покупать - на скорую руку это все. Вот почему я против быстрых покупок. Исключение здесь составляют только Месси и Роналдо (Смеется.).
- Какие команды видели в деле в межсезонную паузу?
- «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар». В целом все четыре команды перед сезоном неплохое впечатление производят, все стараются, игроки доказывают свое место в основном составе. Да, ЦСКА в предсезонном турнире не набрал ни одного очка, но ничего страшного здесь нет: в чемпионате все наверстают. Порой говорят, что ЦСКА не выигрывает, что, мол, провал у команды, но в итоге она все равно за первое место борется. «Спартак» сейчас неоднозначное впечатление производит. Мне кажется, что красно-белых в новом сезоне время от времени будет штормить: классные игры будут чередовать с провальными. «Краснодар»? Де Вилена - хорошее усиление: сразу видно, что игрок мастеровитый. Что касается «Ростова», то там первая фигура - главный тренер Валерий Карпин. Мы видим, что он умеет строить команду. Неприятный момент для «Ростова», конечно, в том, что у них Полоза забрали - очень пригодился бы он команде (Футболист, права на которого принадлежали «Зениту», провел предсезонных сбор в расположении «Ростова», но в итоге перешел в «Сочи» - прим. авт.).
Виктория Яковлева, Rusfootball.info