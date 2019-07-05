Президент «Баии» рассказал, на каких условиях Бекао перейдёт в «Удинезе». Защитник - потеря для ЦСКА

Сегодня президент бразильской «Баии», которому принадлежат права на Бекао, рассказал об условиях перехода защитника команды Родриго Бекао в «Удинезе»:
- Бекао перейдет в «Удинезе». Стоимость трансфера составит 1,4 миллиона евро, - сказал Гильерме Беллинтани.
Новостью это сообщение не стало. Чуть раньше спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино сообщал, что «Бекао должен присоединиться к команде в июле», а генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признавался:
- Скажем так, сторона футболиста ведет себя не совсем, на наш взгляд, адекватно. Но такое бывает. Обид у нас нет. Присутствует, правда, некоторое недоумение.
Потому что с самим Бекао мы вроде бы все уже обсудили… Что ж, идем дальше. Уверен, что справимся, - говорил представитель ЦСКА.
Много легионеров не приживалось в российских клубах. Много легионеров проходили через наш чемпионат мимолётом. Но из-за решения Бекао обидно, хотя ЦСКА не потерял на бразильском игроке особенных денег.
И не только потому, что именно благодаря «армейцам» он сумел перейти на новый уровень.
Больше всего любят мусолить, как именно Бекао попал в московский клуб. История действительно получилась забавная, хотя вряд ли в тот момент кому-то из «красно-синих» было до смеха. Болельщики ЦСКА были в растерянности, потому что не понимали, что произойдёт в новом сезоне. Ушла оборона, на которой больше десяти лет строилась игра всей команды. Уехал потрясающий Головин. Закончилась аренда Мусы. Минус капризный, но забивающий Витиньо. Минус стержень Вернблум. Минус системный в матчах при низко обороняющихся соперниках Натхо.
- Мы провели серьезную, кропотливую работу. Дюков и Мовсесьян постоянно присылали видео: «Посмотри этого, посмотри того». В какой-то момент говорят: «Есть центральный защитник из Бразилии» — «Вези, даже смотреть не буду!» Так в ЦСКА оказался Бекао.
Шучу? Нет, абсолютно серьёзно. Макс [Дюков] дал по нему характеристику. Я согласился: «Давай, прям на сборе и посмотрю». А какая разница, если у меня всего 12 футболистов? Приезжает на второй сбор, выходит на поле. Как будто с песков забрали: ни кроссовок, ни бутс нет, - рассказывал Гончаренко sport24.
Ведь действительно было подозрение, что самая успешная в этом веке российская команда будет прозябать в середине таблицы. Но ЦСКА сходу взял Суперкубок. Бекао отличился уже тогда. Неуступчивый в борьбе, жёсткий и при этом по-хорошему горячий защитник довёл Кверквелию до того, что тот сорвался и схлопотал удаление.
Дальше начался отличный сезон ЦСКА, учитывая, в каких условиях «армейцы» находились на его старте, и период обоюдной любви. Родриго сыграл в чемпионате 28 матчей. Больше времени проводили на поле только Чалов и Марио Фернандес. А в Лиге чемпионов «армейцы» с Бекао в двух матчах не пропустили от «Реала». Пусть и не вышли из группы...
- Чувствую себя, как дома! Счастлив, что ЦСКА отворил для меня двери. Меня отлично приняли, я сразу ощутил домашнее тепло. Также очень благодарен нашим болельщикам, они замечательно ко мне относятся, и команду здорово поддерживают. Друзья, вы просто супер! Намереваюсь остаться здесь надолго! Хочу выступать за ЦСКА много лет, - говорил в ноябре Бекао «Матч ТВ».
Но к весне помидоры завяли. Бекао играл хуже, чем осенью (как и вся команда), а в спокойном информационном поле вокруг «красно-синих» начали появляться разговоры о том, что защитник не хочет подписывать с ЦСКА полноценный контракт.
В московском клубе работают гении менеджмента, мы давно об этом в курсе. Но даже их таланта не хватило, чтобы уговорить Бекао остаться. И, есть такое ощущение, что Бекао как-то озлобился на московский клуб. И вот почему так кажется.
Больших денег ему наверняка никто не предложит и в «Удинезе». Это не просто средний итальянский клуб, это немного хуже. А Италия ещё не успела стать щедрой Англией. Зарабатывать там много по футбольным меркам наверняка не получится. Да и агентам, на которых явно намекал Роман Бабаев как на виновников конфликта, вряд ли перепадёт что-нибудь, если за игрока действительно заплатят всего 1.4 миллиона евро. Какие уж тут серьёзные доходы с процентов?
Это максимально странное решение и с чисто футбольной точки зрения. Последний раз выше 10-го места «Удинезе» поднимался семь лет назад. А четыре года назад клуб был максимально близок к тому, чтобы вылететь из Серии А. Еврокубков Бекао теперь не видать, да и не сказать, что итальянский чемпионат настолько крутой, что туда следует стремиться из-за всех сил.
При этом футбольные условия в ЦСКА казались идеальными. После тяжёлого и непростого периода в Бразилии (с которыми Бекао, сидевший на лавке, не справлялся) защитник попал в Москву, где ему доверял тренер и где его любили болельщики. Да, в Лигу чемпионов на следующий сезон не попал. Но молодой состав «армейцев» обладает бешеным потенциалом.
В итоге Бекао сделал хуже всем. И ЦСКА, и себе. Шарлия, который должен его заменить, на австрийском сборе показал себя не очень. Понятное дело, что игрок только приехал и не успел адаптироваться, но куда проще было бы Гончаренко с надёжным игроком в центре обороны.
А переехать Бекао решился в команду без амбиций. Туда, где он не заработает сильно больше, чем в России. И при этом имеет все шансы сломать только начавшуюся европейскую карьеру. В Европу и в частности в Италию уезжали мастодонты покруче и поопытнее Бекао (Красич и Думбия), но и у них там складывалось неудачно.
Если у него не получится, не злорадствовать будет очень тяжело.
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович, twitter.com/pfc_cska
Президент «Баии» рассказал, на каких условиях Бекао перейдёт в «Удинезе». Защитник - потеря для ЦСКА
И до этого было понятно, что «армейцы» не смогут договориться с защитником, но после межсезонного турнира в Австрии стало очевидно, что из-за этого действительно могут возникнуть проблемы