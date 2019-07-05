Президент «Баии» рассказал, на каких условиях Бекао перейдёт в «Удинезе». Защитник - потеря для ЦСКА

И до этого было понятно, что «армейцы» не смогут договориться с защитником, но после межсезонного турнира в Австрии стало очевидно, что из-за этого действительно могут возникнуть проблемы