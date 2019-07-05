Футбол начинается. «Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок

«Локомотив» - кошмарный неудачник в Суперкубках
И это странно. Потому что в кубковых матчах «железнодорожники» лучшие в стране. Здесь им конкуренцию мог ещё навязывать ЦСКА, но Юрий Сёмин обошёл «красно-синих», взяв трофей по итогам прошедшего сезона. А вот Суперкубок – история совершенно противоположная.
За него «Локомотив» играл семь раз, но побеждал только (!) дважды. При этом было это очень давно – в 2003-м и 2005-м.
Два последних матча за Суперкубок «Локомотив» проиграл «Спартаку» и ЦСКА. Осталось только уступить «Зениту», чтобы остаться кругом в неудачниках. Хотя и говорят, что Суперкубок трофей «ненастоящий», вряд ли игроки так легкомысленно к этому относятся:
- Для меня Суперкубок очень важен, потому что я его уже три раза проиграл, - сказал перед игрой Чорлука.
Дикий трансфер от «Зенита»
Пока что питерцы купили только Дугласа Сантоса на позицию левого защитника, а в остальном – лишь сбрасывали балласт в «Сочи». Но всё увереннее инсайдеры и журналисты пишут, что Алексей Сутормин всё-таки переедет в Петербург. Всё бы ничего, но он только что подписал контракт с «Рубином»...
Так что перед решающей игрой атмосфера вокруг клуба скандальная. Сутормина «Зенит» хотел подписать с зимы, но предложил слишком мало, из-за чего полузащитник переехал в Казань. Там футболист успел только снятся в ролике для официального канала. И теперь, видимо, добившись нужной зарплаты, поедет-таки в Петербург.
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Правда, в Суперкубке он всё равно участия не примет.
А в «Локомотиве» снова конфликты
Сообщали, что Сёмин жалуется Мещерякову на генерального директора Кикнадзе. Дело опять в трансферах. Мурило российского тренера по-прежнему не интересует, а Ерёменко, которого так хотел видеть Юрий Павлович, боссы покупать отказались – слишком дорого, учитывая возраст и травматичность.
Болельщики от главного тренера не отстают. Они обратились к генеральному директору Кикндазе с открытым письмом, в котором упрекнули его в том, что он не интересуется мнением фанатом и не помог в ситуации на финале Кубка.
Кикндазе ответил на вопросы, но сделал это так, что меньше их не стало.
Болельщики «Локомотива» недовольны работой гендира. Кикнадзе уже ответил
Накануне игры Сёмин посетовал перед прессой:
– У тренера всегда есть конфликт. Без конфликта не бывает. У тренера есть свои мысли, которые он должен высказывать. Мысли, направленные на то, чтобы достигался результат, чтобы наша команда хорошо представляла такую компанию, как РЖД – они наверху, и мы должны быть наверху. Всегда бывают рабочие ситуации, которые надо решать.
Есть понимание, сколько игроков бы хотел? Я бы хотел тех новичков, которые сильнее наших футболистов. Игрока 2-3.
У «железнодорожников» есть кадровые проблемы
В пользу «бумажных» факторов за питерцев не только статистика и прошлый сезон, но и ситуация с игроками. Юрий Семин сообщил:
- У Кверквелии рецидив травмы еще с прошлого года. Хеведес и Игнатьев тоже пропустят матч из-за травм, - сказал тренер.
Из-за стольких потерь в обороне могут возникнуть трудности. На правом фланге, видимо, сыграет купленный этим летом Живоглядов. А вот в центр обороны, возможно, придётся опускать Крыховяка или ставить необстрелянного Мурило. Последнее рискованно, но Гжегож нужен команде в центре.
Перестрелка перед игрой
Самый весёлый футболист нашей лиги Артём Дзюба записал обращение к Гильерме несколько дней назад. Гильерме не промолчал и выложил в социальные сети свой ролик. Кто был круче в предматчевой добродушной пикировке - решайте сами
Не в этот раз, ребята... Не-а ? pic.twitter.com/22FVvhToC6— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) July 2, 2019
Наконец-то наши футболисты научились веселиться и радовать при этом болельщиков. Может, в будущем в футболе появится трешток, который сейчас так популярен в MMA? Было бы весело посмотрел на бычку Акинфеева и Дзюбы перед игрой.
«Локомотив» и «Зенит» уже выдавали зарубы в Суперкубке
Так что у нас есть все основания предполагать, что будет жарко. Например, в 2008-м году «Зенит» победил в «Лужниках» 2:1. Тогда все запомнили комический гол Аршавина Левенцу
Через семь лет команды играли за Суперкубок уже на «Петровском». Тогда получилось ещё любопытнее, потому что дело дошло до серии пенальти.
И тогда снова победил «Зенит».
Как думаете, у «Локо» вообще есть шансы?
Фото: РПЛ