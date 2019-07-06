Равиль Сабитов: мы увидели у "Зенита" большие проблемы в развитии атакующих действий

- Об игре:
Мне матч очень понравился! Юрий Палыч, конечно, хитрец (смеётся). Перед матчем он жаловался, говорил о кадровых проблемах, сетовал на травмы, но игра показала что "Локомотив" смотрится очень хорошо: хороший контроль мяча, хорошее движение, абсолютно грамотно выстроенная игра. Москвичи не дали разбежаться "Зениту", заблокировали возможность пользоваться скоростными качествами Азмуна. "Локомотив" смотрелся очень уверенно.
Что касается "Зенита", мне кажется, что Сергей Богданович с заменой Азмуна вообще не угадал. Иранец является палочкой-выручалочкой команды, который внёс очень большой вклад в чемпионство питерцев и их форму во второй части сезона. В этом матче его менять не стоило, и в итоге уход Азмуна повлёк за собой уменьшение потенциала игры в атаке. Джорджевич мне нравится, он провёл очень хороший сезон в "Арсенале", но Азмун не тот человек, которого стоило менять в такой встрече.
- О состоянии команд перед стартом Премьер-Лиги:
"Локомотив" показал, что у них есть команда. Было хорошее взаимодействие игроков, особенно в атаке. Здорово выглядел Смолов, который наконец-то проснулся после затянувшейся спячки и провёл очень качественный матч. Да и в целом у "железнодорожников" было большое желание биться за трофей, и как мне кажется, "Локомотив" набрал очень хорошую форму перед стартом сезона. Что же касается новичков, то Мурило в первом пропущенном мяче сыграл не лучшим образом и потерял позицию, да и во втором его здорово развернул Азмун. По Живоглядову пока говорить сложнее, но вышедший вместо него Идову сыграл куда уверенней, по-хозяйски.
Говоря о "Зените", мы увидели большие проблемы в развитии атакующих действий: было мало движения и мало предложений при открывании, а забитые голы стали следствием индивидуальных действий футболистов. В первом эпизоде успешным индивидуальным действием отличился Дзюба, а во втором Азмун, но говорить о коллективной атаке, которая бы хорошо взаимодействовала друг с другом и вскрывала насыщенную оборону соперника, пока говорить не приходится.
Равиль Сабитов: мы увидели у "Зенита" большие проблемы в развитии атакующих действий
Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов поговорил с Rusfootball.info после матча "железнодорожников" против "Зенита" (3:2) за Суперкубок России.