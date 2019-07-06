Равиль Сабитов: мы увидели у "Зенита" большие проблемы в развитии атакующих действий

Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов поговорил с Rusfootball.info после матча "железнодорожников" против "Зенита" (3:2) за Суперкубок России.

