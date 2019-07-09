Прядкин предлагает за победу в Кубке России отправлять в Лигу чемпионов, но это лишь навредит российскому футболу

Сергей Прядкин
Возможно, это будет солидная денежная компенсация. Вариантов много, но повышать уровень точно надо, чтобы туда не посылали вторые составы», — сказал Прядкин.
Хотели как лучше
Благие намерения Прядкина совершенно понятны. Действительно, любителям футбола со стажем трудно привыкнуть к тому, что уже к четвертьфиналу Кубка страны из борьбы выбывает чуть ли не половина топ-клубов страны. В позапрошлом сезоне падение статуса Кубка России достигло предела: в финале играли курский «Авангард» (ФНЛ) и «Тосно» (клуб, вылетевший из РПЛ по итогам сезона).
Естественно, всем бы хотелось видеть более серьёзную конкуренцию в кубковых матчах. Пока что главные тренеры российских клубов не скрывают своего отношения к Кубку России. Матчи ранних стадий турнира превращаются в полигон для экспериментов. Да и как иначе, если через несколько дней (условно говоря) предстоит играть в Лиге чемпионов, а несколькими днями ранее пришлось сыграть с прямым конкурентом в чемпионате России. И всё происходит на фоне того, что кубковый матч пройдёт в условном Владивостоке или Хабаровске!
Конечно, будь на кону путёвка в Лигу чемпионов, статус турнира бы сильно повысился. Но есть одно НО, очень весомое но. Согласно регламенту турнира, в него попадают команды, занимающие самые высокие места в национальных чемпионатах или выигрывающие национальные чемпионаты. Следовательно, чтобы Россия могла отправить в Лигу чемпионов победителя Кубка страны, его нужно будет приравнять к чемпиону страны в принципе.
В настоящий момент подобная схема в Европе не используется. После того, как УЕФА упразднил Кубок Кубков в 1999 году, победители национальных кубковых турниров начали попадать напрямую в Кубок УЕФА / Лигу Европы. С помощью данного решения удалось несколько повысить престиж этого турнира.
Теоретически, УЕФА может предоставить футбольной ассоциации той или иной страны право делегировать в Лигу чемпионов победителя кубка. Но в этом случае нужно понять, кто лишится этого права? Видимо, Прядкин предполагает, что отдать победителю кубка можно путёвку, которую сейчас получает третья команда чемпионата. Ок, статус кубка повысится, но снизится ценность третьего места в чемпионате. Да и что будет, к примеру, если Россия вновь будет делегировать в Лигу чемпионов лишь две команды? Вице-чемпион будет попадать в Лигу Европы? Глупо, не правда ли?
Кубок лучше оставить в покое
Единственным реальным способом как-то реанимировать Кубок России является повышение денежной компенсации, об этом варианте говорил и Прядкин. Окей, проблемы кубка страны не ограничиваются лишь Россией, нужно признать. Аналогичная ситуация творится и в Англии, и в Германии, и в Испании, да и в других странах. Совершенно логично, что чемпионат страны является первостепенным турниром, а кубок — второстепенным. Но в этом и есть вся особенность такого соревнования. Провинциальные маленькие команды получают шанс сыграть с грандами, привезти «Ливерпуль» или «Барселону» в свой городок, это событие запоминается надолго.
"Тосно" выиграл Кубок России и прекратил существование
В России в последние годы попытки исправить ситуацию делают лишь хуже. Изменение формата только вредит, это факт. Введение дополнительных матчей, начиная с 1/4 финала, сделало турнир лишь хуже. И до этого ведущие клубы отправляли на ранних стадиях смешанные, а то и вторые составы, пытаясь избежать дополнительной нагрузки. Теперь же появилась необходимость в четвертьфинале и полуфинале играть по два матча.
Это нововведение ещё и повлияло на расписание чемпионата, конфликт двух турниров (в календарном плане) привёл к тому, что «Краснодар» и «Ростов» ответный матч 1/4 финала играли намного раньше, чем другие пары на этой стадии. В общем, получился полный бардак, а проблемы приходилось решать фактически по ходу, затыкая дыры.
Недавно президент ЦСКА Евгений Гиннер предложил перейти на двухматчевый формат, начиная уже с 1/8 финала. Но это предложение — очередной удар по российскому футболу и самому кубку. В этом случае топовые команды ещё охотнее будут «сливаться» с кубка, чтобы избежать двухматчевого противостояния во второсортном турнире. Если сейчас ЦСКА в 1/8 финала может сыграть дома с «Лучом-Энергией», то в этом случае ещё бы и пришлось лететь во Владивосток. Кому оно надо? Двухраундовый формат подходит только для финальных стадий. И то лучше было бы его вводить, начиная с 1/2 финала, а не 1/4 финала.
Вообще, все разговоры о проблемах Кубка России немного преувеличены. Когда команда участвует в нескольких турнирах, она расставляет приоритеты. Это естественно. Поднять престиж одного турнира можно только за счёт снижения престижа другого! Иного варианта здесь нет. Пусть Кубок России остаётся полигоном для экспериментов. Такая же картина наблюдается и в других странах, топы ставят основные составы лишь на заключительных стадиях (если они туда попадают), а небольшие команды получают шанс на путёвку в Европу. И пример «Тосно» в данном случае не показателен, ведь нет никакой связи между победой в кубке и банкротством. Кубок в любом случае будет жить, не нужно придумывать проблему там, где её нет.
Ностальгия по кубку образца советских времён — ностальгия по молодости. Но нельзя вернуть то, что было уже 30-40 лет назад. Сегодня российский футбол живёт другими реалиями, к которым нужно привыкать и адаптироваться.
Фото - РИА Новости, Спорт-Экспресс, РПЛ
Антон Мозговой, Rusfootball.info