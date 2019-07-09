Прядкин предлагает за победу в Кубке России отправлять в Лигу чемпионов, но это лишь навредит российскому футболу

Во вторник президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин выступил с очередной инициативой. На этот раз Прядкин заявил, что победителя Кубка России можно было бы отправлять в Лигу чемпионов.