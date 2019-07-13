Эльдор Шомуродов: на тренировках Карпин не стесняется в выражениях

Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов в интервью "RT" рассказал о впечатлениях от работы с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным.
"В двух словах это сделать довольно сложно. Безусловно, как тренер Валерий Георгиевич иногда бывает очень требовательным и жёстким, но при этом с игроками он общается весьма открыто.
Во время тренировки он не стесняется в выражениях, может чётко дать понять, что его не устраивает в действиях того или иного подопечного. Зато в личном общении он абсолютно другой: со всеми дружелюбен, ко всем относится по-доброму",- отметил Шомуродов