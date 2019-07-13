Александр Мостовой: единственное, что может помешать "Спартаку", это запредельная самоотдача футболистов "Сочи"

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой считает, что только запредельная самоотдача футболистов "Сочи" может помешать "Спартаку" победить в первом туре чемпионата России.
"Единственное, что может помешать "Спартаку" (победить) в матче первого тура это запредельная самоотдача футболистов "Сочи". Хотя "Сочи" я пока ни разу не видел в деле и сложно оценивать их возможности. А "Спартак" мы знаем и приблизительно понятно, как команда Олега Кононова будет играть сегодня. Вот вчера играли "Арсенал" с "Динамо" (1:1). И в телевизионной трансляции я услышал фразу, что, возможно, эти команды еще не готовы физически. Да как они могут быть не готовы физически? Они могут быть тактически не готовы, технически. Но команды же полтора месяца провели на сборах, они готовились к чемпионату, физическую форму набирали. Команды сейчас должны быть готовы физически, как никогда", - цитирует Мостового РИА Новости.