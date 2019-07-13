Александр Точилин: собрались за 4 дня до игры

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал поражение от "Спартака" в матче 1-го тура РПЛ (0:1).– Ощущения от премьер-лиги хорошие, игрой доволен за исключением последних 20 минут, – сказал Точилин. – Силенок пока не хватает играть в такой агрессивный мобильный футбол весь матч.– Опыт был. С "Динамо" Санкт-Петербург как-то собрались за 6 дней до старта чемпионата. Сейчас – за 4 дня. Но в целом пришла группа опытных обученных футболистов. Рассказывать долго не приходилось. Ребята и так играли на хорошем уровне. И дальше будут. Плюс мотивация. Все это помогло в подготовке. Что касается стиля нашего футбола, то "Сочи" всегда играл в такую игру.– Нормально работается, с руководством на связи. А на слухи внимания не обращаем.