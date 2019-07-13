"Ростов" на своем поле выиграл у "Оренбурга"

В матче 1-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле выиграл у "Оренбурга".



Чемпионат России



1 тур



"Ростов" - "Оренбург" - 2:1



Голы: Шомуродов, 11, Ионов, 42 - Деспотович, 49.



"Ростов": Песьяков, Козлов (Логашов, 75), Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян (Зуев, 67), Ерёменко, Попов, Норманн, Шомуродов (Сигурдарсон, 82).



"Оренбург": Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров (Аюпов, 72), Мишкич, Алвеш (Кулишев, 61), Деспотович.



Предупреждения: Байрамян, 26, Маляров, 43, Сиваков, 51, Норманн, 54, Афонин, 81.