Александр Анюков: рад вернуться в "Крылья", домой

Защитник Александр Анюков рассказал о своем возвращении в "Крылья Советов".
"Я рад вернуться в "Крылья", домой. Рад вернуться и опять играть. Дальше, как говорится, жизнь покажет.
Карьеру игрока я не заканчивал. Не знаю, кто сказал, что я закончил. Я был играющим тренером, мог выйти на поле, помочь, если бы кто-то травмировался или в другой ситуации.
Руководство "Крыльев" предложило вернуться в Самару, я с радостью согласился. Здесь хороший тренер, я общался с игроками, которые у него играли — все говорили о Миодраге только хорошее.
Первая тренировка сегодня прошла нормально. В принципе, в «Зените» работал, тренировался. Не скажу, что готов на 100%, но думаю, что с каждым разом буду набирать и набирать.
Самое яркое воспоминание о "Крыльях" — это, конечно, дебют в команде. Также все помнят 2004-й год. Вспоминаю и юношеский футбол, как двигался вперед — приятные воспоминания.
Спасибо всем, кто сегодня поздравил с возвращением в Самару!", - цитирует Анюкова официальный сайт "Крыльев".