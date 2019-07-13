Валерий Карпин: матчи в такое время - это преступление против болельщиков

Наставник «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу со счётом 2:1 в домашнем матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом».
«Были хорошие отрезки в матче, которые мне понравились. В целом нервозность присутствовала у всех из-за того, что первую встречу проводили в сезоне. Но игру оцениваю положительно, так как взяли три очка.

Мы просили о переносе времени игры, потому что, если бы время было более удобным для болельщиков, матч посетили бы 25–30 тысяч человек. Считаю, что матчи в такое время — это преступление против болельщиков. А потом мы говорим, что нужно поднимать посещаемость и доходы клубов», — передаёт слова Карпина Чемпионат.
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Карпин Ростов
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