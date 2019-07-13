Артем Кулишев: в конце матча не попал по мячу. Прошу прощения

Полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев после гостевого поражения от «Ростова» (1:2) в матче первого тура РПЛ рассказал о персональной установке главного тренера.
— Ваша команда провела хороший второй тайм. Чего не хватило для победы?
— Трудно сказать. Была тяжелая игра, борьба на каждом участке поля. Может, не хватило сыгранности, может, удачи в каких-то моментах — передает слова Кулишева Матч ТВ.
— Вы вышли на поле на 64-й минуте. Что сказал тренер перед этим?
— Тренер попросил отработать на сто процентов и в обороне, и в атаке. Я старался помочь команде как мог. Но в самом конце не попал по мячу. Прошу прощения, все бывает. Старался выполнять установку тренера. Тяжело в такой игре, если честно, много борьбы, мяч всегда вверху. Поэтому так.