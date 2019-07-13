Дмитрий Селюк: ФК "Сочи" настолько не бедный, что многие клубы могут позавидовать

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о футбольном клубе "Сочи", который в 1-м туре РПЛ проиграл в гостях "Спартаку" со счетом 0:1.
"Мне удивительно слушать то, что многие специалисты говорят по поводу "Сочи". Тот же Тихонов, говоря, что "Сочи" достался ужасный календарь, видимо, не смотрел календарь "Тамбова", у которого он практически идентичен. Мне смешно, когда говорят, что "Сочи" собрался три дня назад. Собрался-то "Сочи" три дня назад, но пришли игроки целым пластом из "Зенита". Они вместе тренировались, они сыграны и мотивированы, так как хотят доказать "Зениту", что их отправка в "Сочи" — это ошибка.
Мы видим, что в "Сочи" не просто собрались случайные люди, как, например, в "Тамбове", "Арсенале" или других командах. "Сочи" как раз подошел к трансферной политике абсолютно подготовлено. И переход этих игроков за несколько дней до начала чемпионата, как я думаю, это правильная акция, которая и привела к такой игре "Сочи" против "Спартака". Эту команду не надо жалеть. Надо жалеть их соперников.
Большинство экспертов-непрофессионалов при переходе в "Зенит" таких игроков, как Цаллагов, Новосельцев и Набиуллин, кричали, что это лучшие игроки России, а сейчас они же говорят, что "Сочи" собрался три дня назад и им было очень тяжело. Объективности ради хочу сказать: против "Спартака" играл "Зенит-2". И это всем понятно.
Я уверен, что "Сочи" будет крепким середняком. Поначалу эти футболисты будут супермотивированы, доказывая и показывая "Зениту", что их уход — это ошибка. А потом курорты Сочи сделают свое дело. Думаю, что во второй половине сезона "Сочи" уже начнет ходить пешком.
Многие сейчас говорят: "бедный "Сочи". Хочу заметить, что "Сочи" настолько не бедный, что многие клубы могут позавидовать. Если бы все клубы в РПЛ были такие бедные, как "Сочи", я думаю, футбол был бы в России на другом уровне.
Я уверен, что на сегодняшний день "Сочи" обыграет такие клубы, как "Уфа" и "Арсенал", а с "Динамо" будет бороться на равных. Жаль только, что в «Сочи» нет ни одного темнокожего футболиста. Если бы был, они бы сегодня не проиграли", - цитирует Селюка Sport24.ru.