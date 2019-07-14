Иржи Ярошик: ЦСКА будет очень сложно вернуться в Лигу чемпионов из-за смены поколений

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик высказал свой прогноз на сезон-2019/20 для армейского клуба. По его словам, москвичам будет сложно вновь занять место в топ-3 РПЛ.
"ЦСКА будет очень сложно вернуться в Лигу чемпионов, потому что была смена поколений. У болельщиков большие ожидания, но я бы попросил их поддержать команду и, может быть, потерпеть год-два, чтобы эти игроки доросли до необходимого уровня. Такого, как был раньше.
Но армейцы могут подняться выше, есть игроки, которые способны на это, которые хотят доказать, что могут добиться большего, чем в прошлом сезоне", — цитирует Ярошика ТАСС.