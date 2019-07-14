Чемпионат России
1 тур
Голы: Ерохин, 46, Дзюба, 48 - Бенито, 71.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Сантос, Жирков (Барриос, 74), Оздоев, Ерохин (Сутормин, 65), Дзюба, Азмун (Ригони, 88), Дриусси.
"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов (Кулик, 74), Чуперка, Карасёв, Килин (Бенито, 56), Мамтов (Костюков, 53), Аппаев.
Предупреждения: Ракицкий, 60, Аппаев, 80, Барриос, 80, Таказов, 88.
"Зенит" дома обыграл "Тамбов"
В матче 1-го тура чемпионата России "Зенит" дома взял верх над "Тамбовом".