"Зенит" дома обыграл "Тамбов"

В матче 1-го тура чемпионата России "Зенит" дома взял верх над "Тамбовом".
Чемпионат России

1 тур

Голы: Ерохин, 46, Дзюба, 48 - Бенито, 71.

"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Сантос, Жирков (Барриос, 74), Оздоев, Ерохин (Сутормин, 65), Дзюба, Азмун (Ригони, 88), Дриусси.

"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов (Кулик, 74), Чуперка, Карасёв, Килин (Бенито, 56), Мамтов (Костюков, 53), Аппаев.

Предупреждения: Ракицкий, 60, Аппаев, 80, Барриос, 80, Таказов, 88.
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Зенит Тамбов
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