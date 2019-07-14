Бывший гендиректор "Спартака": Глушаков никогда не производил впечатления. Расстались и расстались

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак поделился мнением об уходе из команды защитника Дмитрия Комбарова и полузащитника Дениса Глушакова.— Я сам питаюсь какими-то источниками — агентскими и прочими. Может быть, ребята отрицательно влияли… Это даже не про их отношения с болельщиками. Вот есть такой футболист — Глушаков, поигравший в сборной. Но на меня он никогда не производил впечатления.— А что чемпионский сезон — девять матчей по 1:0? (На самом деле, 11) Где-то он, наверное, перегнул палку, где-то кто-то недогнул. Расстались и расстались — ничего страшного. Есть новый тренер, новая концепция, новый директор, который будет привозить немцев. Да и слава богу.