Юрий Семин: все что появляется в СМИ, я от себя отсекаю

Юрий Павлович Семин высказался на тему отношения к СМИ, и о том как он справляется с критикой журналистов.
"Все очень просто. В какой-то момент я понял: ни в коем случае нельзя отвлекаться на то, что о тебе пишут в интернете, в газетах, говорят по телевидению. А тем более пропускать это через себя. Иначе тебе не хватит той энергии, которая необходима в работе. Потому по сей день все то, что появляется в СМИ, я от себя отсекаю.
Для меня самое главное – это игроки, их доверие и то, как они ко мне относятся. Кроме того, с первых дней тренерской жизни я понял: если захотят уволить, то повод всегда найдут. А уж то, что кто-то дышит в спину, видя себя на моем месте, в нашем деле всегда было и будет. И даже если ты выигрываешь чемпионство, от разного рода интриг и подлостей на сто процентов все равно никогда не бываешь застрахован",- сказал Семин в интервью "Чемпионату"