Константин Генич: "Спартак" в первом тайме не мог сделать 2-3 точных передачи

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич ответил на критику в свой адрес по итогам работы на игре 1-го тура российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Сочи". Матч завершился победой красно-белых со счетом 1:0.
Фото: Rusfootball.info
«Моей жене, кстати, по барабану что футбол, что «Спартак», что вот это вот все. Но даже она, лежа в соседней комнате, спросила — а почему с такой ненавистью «Спартак» комментируют? И мне тоже стало интересно, как так вышло-то?» — написал Геничу в твиттере один из его подписчиков.

"Как играли — так и оценивал. Никакой ненависти к "Спартаку" у меня нет. Что вызвало возмущение? Что я сказал про безобразную игру "Спартака"? Что Рассказов был плохой? Что в обороне был караул? Или что "Спартак" в первом тайме не мог 2-3 передачи сделать точных? Что неправда из этого?" — ответил комментатор болельщику.

В переписку о работе Генича вступил в том числе бывший президент "Локомотива" Илья Геркус.

"Я впервые за долгое время смотрел матч целиком и, если интересно мое мнение, Константин был довольно резок. Хотя я совсем не симпатизирую "Спартаку", меня цепляло его отношение", — написал Геркус.

"Какой вы трепетный, Илья Леонидович", — отреагировал Генич.

"Немного. Иногда хочется, знаете ли, чуть больше про игру, а не про оценки. Вы же прекрасно можете анализировать. Хочется слышать не "Спартак" не может проснуться", а "план на игру не удается потому-то и потому-то. Делать надо вот это. Обратите внимание сюда". Извините, если задел", — продолжил Геркус.

"Да какие вопросы. Все ок", — заключил Генич.

Комментатора "Матч ТВ" поддержал его коллега Георгий Черданцев: "Костя, ты много лет в эфире. Неужели ты еще не понял простую истину: зритель слышит не то, что ему говорят, а то, что он хочет услышать. Вот и все. Спорить бесполезно. Я смотрел матч в компании известных тебе людей, и они удивлялись, почему ты так мягок в оценках".

Источник: sport24
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Спартак Генич
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