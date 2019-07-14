Александр Точилин: если судьи считают, что Жиго не фолил, пусть скажут, что такая борьба с соперником теперь в рамках правил

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал судейство Владимира Москалева в матче РПЛ со "Спартаком" (0:1).– Я очень надеюсь, это не предвзятость, а человеческий фактор. Хотя… Сейчас читаешь, что пишут о матче, как под микроскопом разбирают спорные эпизоды и приходишь к неутешительному выводу – все ошибки были в одну сторону.Что ж, нам, дебютантам премьер-лиги, пока тяжело конкурировать с грандами уровня «Спартака». Ладно… В первую очередь мы сами виноваты – давали арбитру повод трактовать решения в пользу соперника.– Нет. В штрафной – жуткая толчея, рассмотреть что-то за спинами футболистов было очень сложно. А на повторе все прекрасно видно. Да, Жиго выиграл верховое единоборство – но только потому, что активно работал руками и блокировал Песегова, не позволив ему даже выпрыгнуть. Возможно, наш капитан в борьбе за мяч и не опередил бы спартаковца, однако своим прыжком точно помешал бы ему пробить по воротам.– Не ко мне вопрос. Вот если бы Жиго свернул Песегову шею, думаю, судья свистнул бы и отменил гол. В соцсетях этот момент уже стал мемом, над ним вовсю стся…Если арбитры считают, что Жиго не фолил, пусть скажут, что такая борьба с соперником в штрафной теперь в рамках правил. Мы хоть будем знать, к чему готовиться. А то непонятно, чем подобный фол отличается от захвата за майку или толчка в спину.– Сто процентов! Плюс спартаковскому защитнику желтую показать следовало. Раньше вообще за такой фол не только 11-метровый давали, но и прямую красную. Причем даже мне со скамейки запасных было видно, что Рассказов сыграл не в мяч. Тем сильнее удивило решение арбитра назначить угловой, – сказал Точилин.