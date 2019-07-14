Первак: Гилерме в "Спартаке"? Не хочется думать, что начался бизнес, а Федун потерял управление

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак прокомментировал возможный переход в московский клуб вратаря "Локомотива" Маринато Гилерме.
"Гилерме? В "Спартак"? Да вы что! Ему сколько лет, я извиняюсь? В 33 вратарю еще можно играть, но не за такие деньги. У "Спартака" же хорошая вратарская школа. Не хочется думать, что начался чистый бизнес, а Федун потерял управление", — рассказал Первак в интервью Sport24.
Ранее стало известно, что 33-летний вратарь не может договориться с "Локомотивом" о продлении контракта, а "Спартак" заинтересован в его услугах.