"Удивился, почему "Спартак" не шел вперед". Федор Кудряшов — о дебюте за "Сочи"

Федор Кудряшов поделился впечатлениями от дебютного матча за "Сочи" корреспонденту sport24.
— Как команда, которая, по сути, собралась за четыре дня до матча, может навязать свою игру одному из лидеров чемпионата?
— Я вообще приехал в команду за два дня до игры, а вот ребята тренировались чуть дольше: кто-то — четыре, кто-то — шесть. На самом деле, у нас в команде подобрался боеспособный коллектив, ребята имеют опыт выступлений в хороших командах. Мы выходили на поле не с мыслью, что у нас еще не полностью налажено взаимодействие, а с желанием показать хороший футбол и попытаться нивелировать сильные качества соперника.
— Перед матчем все думали, что ваша команда будет играть в оборонительный футбол и припаркует у ворот автобус. Создавать постоянное давление на соперника — тренерская задумка?
— У нас собрался перспективный тренерский штаб, который думает не только о том, как зарабатывать очки, но и чтобы наша играла была разнообразной. На тренировках мы всегда работаем с мячом, все занятия интересные.
— Вас самих игра «Спартака» на домашнем стадионе удивила?
— Да, я удивился, почему «Спартак» при своих трибунах не пошел агрессивно вперед и не играл в давление. Но это не имеет большого значения, нам нужно думать не о сопернике, а о том, какую игру показываем мы сами. Жалко, что не получилось добыть очки, где-то сами виноваты, где-то стечение обстоятельств не очень приятное для нас!
— После матча «Спартак» на своем сайте обвинил «Сочи» в затяжке времени. Обратили внимание на этот выпад в сторону вашей команды?
— Не обратил, и не хочу ввязываться в полемику со «Спартаком». У нас действительно было не так много сил, в конце матча ребята начали уставать, а кому-то показалось, что мы специально тянули время. Могу сказать точно, что из наших футболистов никто не валялся на газоне специально.
— Впереди у «Сочи» тяжелый график, игры против лидеров чемпионата.
— Это не имеет значения. Мы сейчас должны смотреть не на то, на каком месте находится наш соперник, а на то, что нам предпринять на поле, чтобы заработать нужные очки. Отвлекаться на статистику, цифры и таблицу не стоит.