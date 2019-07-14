Александр Медведев: надеяться на то, что в РПЛ можно победить, играя вполсилы, не стоит. Это урок для всех

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подвел итоги 1-го тура чемпионата России.
На старте сезона дебютанты Премьер-лиги едва не отняли очки у фаворитов, уступив им лишь с минимальной разницей. "Тамбов" проиграл "Зениту" с результатом 1:2, "Сочи" уступил "Спартаку" со счетом 0:1. Два других лидера российского футбола ЦСКА и "Краснодар" потерпели гостевые поражения — от "Крыльев Советов" (0:2) и "Ахмата" (0:1) соответственно.
"Стартовая игра сезона всегда получается нервной. Мы уже видим в первом туре, как ЦСКА и "Краснодар" потеряли по три очка, а "Спартак" с трудом обрел три очка. Это показывает, что на одном только классе выиграть невозможно. Участники РПЛ будут давать бой лидерам в каждом матче, что является гарантией интереса болельщиков.
Когда команды выходят играть "вполнакала", это приводит к результатам, которые мы увидели в первом туре. Надеяться на то, что можно победить, играя вполсилы, не стоит. Думаю, это урок для всех команд. Считаю, что и "Тамбов", и "Сочи" имеют хорошие шансы на то, чтобы не только бороться за выживание, но и составить конкуренцию старожилам", - цитирует Медведева ТАСС.