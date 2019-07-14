Андрей Каряка - о поражении ЦСКА в 1-м туре РПЛ: может, вернуть братьев Березуцких и Игнашевича?

Бывший полузащитник "Крыльев Советов" и сборной России Андрей Каряка прокомментировал победу самарского клуба над ЦСКА (2:0) в матче 1-го тура РПЛ.
"Игра оставила приятные впечатления. Меня пригласили на этот матч, я полетел в Самару и наблюдал за ним в живую. Получил большое удовольствие от атмосферы и самой игры. ЦСКА начал уверенно, но до опасных моментов не доходило. Возможно, сказалась нервозность. Ведь это первая игра в сезоне. В свою очередь «Крылья Советов» немного прижались к воротам, однако все прошло спустя минут 15. Самарцы выбегали в контратаки, подходили к воротам армейцев. В общем, «Крылья» порадовали. Было заметно, что футболисты старались и играли с большой самоотдачей. Они победили уверенно и по делу, что после матча отметил даже Виктор Гончаренко. Что еще здесь добавить?
Центр обороны — это одна из проблем ЦСКА. Повторюсь, но красно-синие неплохо контролировали мяч, однако это не привело к опасным моментам у ворот соперника. Самарцы же уверенно оборонялись — где-то числом, где-то умением, — и практически ничего не дали создать армейцам. Что касается центральных защитников ЦСКА, то было заметно, что у них не все получается.
Гончаренко исходит из сильных качеств своей команды, выбирая ту или иную схему. И чтобы понимать, почему он поступил так или иначе, необходимо находиться внутри команды. Главному тренеру виднее. Может быть, еще и братьев Березуцких с Сергеем Игнашевичем вернуть?" — цитирует Каряку Sportbox.