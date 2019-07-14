Кварацхелия принес "Рубину" ничью в матче с "Локомотивом"

В матче 1-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле не смог обыграть "Рубин".

Чемпионат России

1 тур

Голы: Алексей Миранчук, 66, Кварацхелия, 76

"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурилло, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов (Рыбчинский, 81), Эдер (Коломейцев, 58).

"Рубин": Дюпин, Денисов, Сорокин, Уремович, Данченко, Башкиров, Могилевец (Закиров, 71), Подберезкин (Степанов, 88), Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия, 66), Марков.

Предупреждения: Уремович, 18, Антон Миранчук, 35, Денисов, 82, Мурило, 90+2, Марков, 90+2
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Рубин Локомотив
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