Семин о Кварацхелии: когда игрок уходит, произойдет "обратка" - обязательно забьет бывшей команде

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итог матча первого тура РПЛ с "Рубином" (1:1).

— Нам не хватило эмоций, которые были в предыдущей игре, поэтому мы не выиграли.

— Первый спорный эпизод — пенальти в ворота "Рубина", второй — забитый гол. Правила гласят, что нельзя пристраиваться к стенке соперника.

— Если бы был видеоповтор, то можно было бы определить, было ли там достаточное расстояние. В эпизоде с пенальти — тут на усмотрение судьи.

— С чем связываете такую уверенную игру Кварацхелии?

— Так всегда бывает: когда игрок уходит, происходит "обратка": он обязательно забьет бывшей команде. Лично я не предполагал ничего, но такое случается.

— Как готовились к этому "Рубину"? Команда поменяла состав довольно сильно.

— Мы видели две их игры со сборов: видеоматериал был не очень качественный. Сейчас они играют в 4 защитника — не так, как раньше.

— Почему появился Рыбчинский, а не Тугарев?

— Надо было пошире сыграть. Он довольно быстрый игрок, который с фланга может обыграть Денисова. Денисов левша, а Рыбчинский обыгрывает в середину. Но этот вариант не прошел: он не смог держать нужную ширину. Других вариантов не было: Смолов болен.

— Кто должен был дать команде нужные эмоции?

— Бывают такие матчи: что бы ни пытались делать, не могли поднять эмоции на более высокий уровень.

— Нереализованные моменты тоже с этим связаны?

— Моменты были — это уже хорошо. Их было достаточно. Но это мое личное впечатление.

— Новичками довольны?

— Я сегодня всеми недоволен.

— Кто вернется в строй к следующему матчу?

— Сложно сказать. Большая группа игроков еще в лазарете. У Фарфана сезон, судя по всему, пропал. Играем, исходя из ресурсов.

— Топ-клубы не показали солидной игры или потеряли очки. С чем это связано?

— Ну, мы очко взяли. А первые матчи всегда проходят нервно, команды еще не разыгрались. Более слабым командам проще обороняться.

Sport24
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Семин Кварацхелия Рубин Локомотив
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