Семин о Кварацхелии: когда игрок уходит, произойдет "обратка" - обязательно забьет бывшей команде

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итог матча первого тура РПЛ с "Рубином" (1:1).— Нам не хватило эмоций, которые были в предыдущей игре, поэтому мы не выиграли.— Если бы был видеоповтор, то можно было бы определить, было ли там достаточное расстояние. В эпизоде с пенальти — тут на усмотрение судьи.— Так всегда бывает: когда игрок уходит, происходит "обратка": он обязательно забьет бывшей команде. Лично я не предполагал ничего, но такое случается.— Мы видели две их игры со сборов: видеоматериал был не очень качественный. Сейчас они играют в 4 защитника — не так, как раньше.— Надо было пошире сыграть. Он довольно быстрый игрок, который с фланга может обыграть Денисова. Денисов левша, а Рыбчинский обыгрывает в середину. Но этот вариант не прошел: он не смог держать нужную ширину. Других вариантов не было: Смолов болен.— Бывают такие матчи: что бы ни пытались делать, не могли поднять эмоции на более высокий уровень.— Моменты были — это уже хорошо. Их было достаточно. Но это мое личное впечатление.— Я сегодня всеми недоволен.— Сложно сказать. Большая группа игроков еще в лазарете. У Фарфана сезон, судя по всему, пропал. Играем, исходя из ресурсов.— Ну, мы очко взяли. А первые матчи всегда проходят нервно, команды еще не разыгрались. Более слабым командам проще обороняться.