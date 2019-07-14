Семин о Кварацхелии: когда игрок уходит, произойдет "обратка" - обязательно забьет бывшей команде

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итог матча первого тура РПЛ с "Рубином" (1:1).
— Нам не хватило эмоций, которые были в предыдущей игре, поэтому мы не выиграли.
— Первый спорный эпизод — пенальти в ворота "Рубина", второй — забитый гол. Правила гласят, что нельзя пристраиваться к стенке соперника.
— Если бы был видеоповтор, то можно было бы определить, было ли там достаточное расстояние. В эпизоде с пенальти — тут на усмотрение судьи.
— С чем связываете такую уверенную игру Кварацхелии?
— Так всегда бывает: когда игрок уходит, происходит "обратка": он обязательно забьет бывшей команде. Лично я не предполагал ничего, но такое случается.
— Как готовились к этому "Рубину"? Команда поменяла состав довольно сильно.
— Мы видели две их игры со сборов: видеоматериал был не очень качественный. Сейчас они играют в 4 защитника — не так, как раньше.
— Почему появился Рыбчинский, а не Тугарев?
— Надо было пошире сыграть. Он довольно быстрый игрок, который с фланга может обыграть Денисова. Денисов левша, а Рыбчинский обыгрывает в середину. Но этот вариант не прошел: он не смог держать нужную ширину. Других вариантов не было: Смолов болен.
— Кто должен был дать команде нужные эмоции?
— Бывают такие матчи: что бы ни пытались делать, не могли поднять эмоции на более высокий уровень.
— Нереализованные моменты тоже с этим связаны?
— Моменты были — это уже хорошо. Их было достаточно. Но это мое личное впечатление.
— Новичками довольны?
— Я сегодня всеми недоволен.
— Кто вернется в строй к следующему матчу?
— Сложно сказать. Большая группа игроков еще в лазарете. У Фарфана сезон, судя по всему, пропал. Играем, исходя из ресурсов.
— Топ-клубы не показали солидной игры или потеряли очки. С чем это связано?
— Ну, мы очко взяли. А первые матчи всегда проходят нервно, команды еще не разыгрались. Более слабым командам проще обороняться.
Sport24