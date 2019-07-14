Мацей Рыбус: "Локомотиву" нужно усиление

Полузащитник "Локомотива" Мацей Рыбус прокомментировал ничью с "Рубином" (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.
- Смолова не хватало?
- Думаю, да. Он мог бы усилить атаку. Это лидер на футбольном поле, всегда выкладывается, cтарается.
- Было всего 10 тысяч болельщиков. Не ощущали недостатка?
- Думаю дело в том, что матч проходил в будний день. Такие вопросы нужно задавать президенту.
- Гол у "Рубина" забил Хвича. Не обиделись на него?
- Нет, конечно. Мы желаем ему только самого лучшего. В "Рубине" у него будет больше возможностей. Желаем удачи.
- Семин говорил, что всего 12 игроков, которые могут "Локо" помочь. Весь сезон реально играть с таким составом?
- Нет. Будут карточки, микротравмы. Конечно, не хватит игроков. Нужно усиление.
– Какие именно футболисты нужны "Локо" по позициям?
– Никого не хочу обижать. Есть молодые ребята. Все стараются. Будем играть и в Кубке, и в Лиге чемпионов, так что надо больше игроков, которые играют в Европе на высоком уровне.
– У "Локомотива" сейчас два опорных полузащитника. Крыховяк и Баринов. Это нормально для того, чтобы играть полный сезон?
– Есть еще Коломейцев.
– То есть больше игроков не нужно?
– Думаю, что нужно. Но не я занимаюсь трансферной политикой. Спрашивайте у спортивного директора или президента.