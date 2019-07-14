Мацей Рыбус: "Локомотиву" нужно усиление

Полузащитник "Локомотива" Мацей Рыбус прокомментировал ничью с "Рубином" (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.

- Смолова не хватало?

- Думаю, да. Он мог бы усилить атаку. Это лидер на футбольном поле, всегда выкладывается, cтарается.

- Было всего 10 тысяч болельщиков. Не ощущали недостатка?

- Думаю дело в том, что матч проходил в будний день. Такие вопросы нужно задавать президенту.

- Гол у "Рубина" забил Хвича. Не обиделись на него?

- Нет, конечно. Мы желаем ему только самого лучшего. В "Рубине" у него будет больше возможностей. Желаем удачи.

- Семин говорил, что всего 12 игроков, которые могут "Локо" помочь. Весь сезон реально играть с таким составом?

- Нет. Будут карточки, микротравмы. Конечно, не хватит игроков. Нужно усиление.

– Какие именно футболисты нужны "Локо" по позициям?

– Никого не хочу обижать. Есть молодые ребята. Все стараются. Будем играть и в Кубке, и в Лиге чемпионов, так что надо больше игроков, которые играют в Европе на высоком уровне.

– У "Локомотива" сейчас два опорных полузащитника. Крыховяк и Баринов. Это нормально для того, чтобы играть полный сезон?

– Есть еще Коломейцев.

– То есть больше игроков не нужно?

– Думаю, что нужно. Но не я занимаюсь трансферной политикой. Спрашивайте у спортивного директора или президента.
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Рыбус Локомотив Рубин
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