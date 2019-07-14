Уремович: забей наш соперник пенальти, и я не знаю, как бы закончилась игра Защитник "Рубина" Филип Уремович прокомментировал ничью своей команды в игре против "Локомотива" (1:1) в стартовом туре чемпионата России Фото: Rusfootball.info

- Я думаю, результат приемлемый для обеих команд. У "Локомотива" были возможности, мы имели свои моменты, так что ничья наиболее честный исход такой игры.



Мы показали цельный футбол. Неплохо начали чемпионат. Надеюсь, продолжим через неделю с "Динамо" в таком же духе.



- В прошлый раз вы проиграли "Локомотиву" 0:4, теперь 1:1...



- Забей наш соперник с пенальти, и я не знаю, как закончилась бы игра. Но предыдущий матч против "Локо" и та, что была сегодня, сильно различаются. Сегодня мы были хороши во владении, в атаке. Выглядели лучше, чем в тот раз.



И мы должны продолжать в таком духе. Справляться с трудностями и становиться лучше.



- В чём разница между Бердыевым и Шароновым?



- Теперь у нас другая система. Раньше мы играли осторожно, садились назад. Теперь действуем в более атакующем ключе. Это самая большая разница между работой с двумя тренерами.



Обе системы хороши. Но сегодня в игре с "Локомотивом" мы были лучше, чем когда проиграли 0:4, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.