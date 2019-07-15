Анатолий Мещеряков - о голе Кварацхелии: это больше ошибки "Локомотива", чем заслуга Хвичи

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал ничью с "Рубином" (1:1) в матче первого тура РПЛ.
"Мы традиционно входим в сезон. Команда не готова, и это вполне нормально. Плюс, надо забивать свои моменты. Мы, к сожалению, сегодня воспользовались не всеми своими шансами.
Хвича отнял у нас очки? Не очень хотелось бы это комментировать. Все-таки, это больше наши ошибки, чем заслуга соперника. Для нас страница этой истории нашего клуба уже давно перевернута.
Что касается трансферов, то хочу сказать, что они любят тишину. Но, хочу напомнить, трансферное окно еще идет", - цитирует Мещерякова Sport24.ru.