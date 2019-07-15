Равиль Сабитов: для "Локо" уход Кварацхелии не так серьёзен, как, например, уход Зе Луиша из "Спартака"

- Об игре:
Встреча прошла под лозунгом "порядок бьёт класс". Это же касается игр 1-го тура "Ахмат" - "Краснодар" (1:0) и "Крылья Советов" - ЦСКА (2:0). Что же касается понедельничной игры, то "Локомотив" очень вялый, в какой-то степени высокомерный, команда хотела победить, но не прикладывая к этому максимальных усилий. Перед матчем все говорили о том, что казанцев разгромят, и когда в первом тайме был назначен в их ворота пенальти, казалось, что сейчас разгром и начнётся. Но реализовать удар с 11-метровой отметки не удалось, это и предопределило итоговый результат.
- О старте сезона в исполнении ведущих команд России:
"Локомотив" очень хорошо выступил в матче за Суперкубок, по всем статьям переиграв "Зенит" (3:2). Москвичи подходили к старту Премьер-Лиги в хорошем функциональном состоянии. Не может же быть, чтобы команда за неделю растеряла все лучшие качества... но сегодня "Локомотив" выглядел очень спорно, и я думаю что это вопрос психологии и мотивации. Юрий Павлович хороший мотиватор, но даже ему не всегда удаётся достучаться до сознания своих подопечных. И такая проблема есть не только у "Локомотива", но и у "Спартака", "Зенита", "Краснодара"... есть важные матчи, а есть проходные. И когда футболист начинает решать, какой матч будет сегодня, происходит то, что произошло на "РЖД Арене".
- О лучших игроках встречи:
Отмечу Виталия Денисова, который играл против своей бывшей команды, и несмотря на пенальти после его фола, в целом, он смотрелся довольно неплохо. Ещё у "Рубина" два интересных молодых грузина. Зурико Давиташвили тоже впечатлил своей работой и техникой на правом фланге. Вообще "Рубин" сегодня смотрелся не так, как мы привыкли видеть в исполнении этого клуба. Могу предположить, что при Бердыеве этот же состав вышел на поле при схеме в пять защитников и игрой от обороны. Роман Шаронов - перспективный специалист. С таким составом он начал сразу и смело играть в четыре защитника, показав, что он готов играть и первым номером, что "Рубин" в целом и показал в этой встрече.
- Об игре и голе Хвичи Кварацхелии:
Это бесспорно талантливый игрок, хотя ему вряд ли сегодня нашлось бы место в основе "Локомотива". Он был хорош в ходе своих нескольких месяцев в составе "красно-зелёных", но я считаю, что его потеря для "Локомотива" не выглядит такой же серьёзной, как, например, уход Зе Луиша из "Спартака". У Кварацхелии будет больше игровой практики в "Рубине", но совершил ли он правильный выбор, уйдя из "Локомотива", покажет только время. А так, он поразил ворота бывшей команды, и это довольно частая история в футболе.
Равиль Сабитов: для "Локо" уход Кварацхелии не так серьёзен, как, например, уход Зе Луиша из "Спартака"
Российский тренер Равиль Сабитов, ранее выступавший за "Локомотив", в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча "железнодорожников" против "Рубина" (1:1) в 1-м туре Премьер-Лиги.