Сергей Силкин: многие лидеры прошлого сезона споткнулись в первом туре - для них это серьезная встряска

- Первый тайм «Динамо» провело лучше, чем второй. 1:1 - это объективный результат. Мне не понравилось, что в атакующих действиях динамовцы мало угроз для соперника создают. Хотелось бы, чтобы в атаке команда поярче выглядела. Тем не менее трансферное окно еще не закрылось. Так что надеюсь, усиление будет, и будет нападающий. Потому что это просто необходимо, чтобы поставленные задачи выполнять. Но мне понравилось, как команда начала игру. Несмотря на то что матч был на выезде, и «Арсенал» в прошлом сезоне достаточно высоко забрался, динамовцы играли с преимуществом. Но жалко, что бросили играть: во втором тайме пытались удержать счет. Но даже если ты играешь вторым номером, нужно создавать что-то у ворот соперника. Иначе ничего не получится.- Нельзя недооценивать команды, которые только что вышли в Премьер-лигу. У них первый матч в РПЛ сразу был со «Спартаком» в Москве - конечно, они были очень мотивированы. Да они весь сезон будут мотивированы - они осваиваются. Играть против этой команды на 90% не получится. «Спартак» так выглядел не потому, что вялый был - просто у соперника самоотдача была на 100%. А то, что спартаковцы гол забили, где-то повезло. Понятно, что по классу «Спартак» выше, но в «Сочи» много ребят, которые хотят проявить себя.- Этот матч, кстати, можно сравнить с игрой «Спартака» и «Сочи». Потому что у самарской команды самоотдача была запредельная. Могли и третий мяч забить. ЦСКА пока не в форме - такое у меня создается впечатление.- Неожиданный результат, конечно. Многие лидеры прошлого сезона споткнулись в первом туре. Для них это приличная встряска. Те же ЦСКА и «Краснодар» будут максимально мобилизованными выходить на следующие игры.