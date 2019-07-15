В матчах первого тура РПЛ, был установлен новый рекорд посещаемости

Уже по итогам первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 поставлен новый рекорд: восемь матчей посетили 183 617 зрителей (22 952 за матч). Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2018/19, тогда цифра достигла отметки 169 600 человек (21 200 за матч).
Констатировать новый рекорд можно было уже после воскресных игр, сразу после матча «Зенит» - «Тамбов». 172 885 зрителей посетили 7 матчей первого тура. Игра столичного «Локомотива» и казанского «Рубина» в Черкизово только увеличила отрыв от предыдущего рекорда.
Напомним, что минувший сезон Российской Премьер-Лиги стал самым посещаемым за всю историю. За 240 матчей сезона-2018/19 4 036 196 зрителей наблюдали встречи с трибун, это на 20% процентов больше предыдущего показателя. Сообщается на официальном сайте РПЛ