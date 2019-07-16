Матчи чемпионата России по футболу будут проводиться после 21:00 до конца августа

Проведение матчей чемпионата России по футболу в 21:30 мск будет действовать только в июле и августе. Об этом на пресс-конференции по итогам первого тура чемпионата России заявил спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин.В первом туре чемпионата России в 21:30 состоялись два матча - "Ростов" - "Оренбург" и "Ахмат" - "Краснодар". Во втором туре, игры которого пройдут 20 и 21 июля, в это время начнутся игры "Ростов" - "Спартак" и "Сочи" - "Зенит". Часть болельщиков и представителей клубов выразили недовольство поздним временем начала матчей."В летнее время слоты начала матчей - 14:00, 16:30, 19:00 и 21:30 мск, - сказал Пышкин. - Так будет в июле и августе - это сделано с учетом того, что летом в первой половине дня температура может быть выше 35 градусов. С сентября будут другие слоты. Так, "Оренбург" и "Уфа" будут играть домашние матчи в 11:30, по-местному времени - в 13:30".