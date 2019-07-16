РФС отправил запрос в IFAB на разрешение работы системы VAR

РФС отправил в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) запрос на разрешение работы системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом заявил глава судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

"Мы отправили заявку на работу VAR. В зависимости от этого будем решать, на каких матчах он будет. Пока нужно назначить главных судей, потом судей VAR и их ассистентов", - цитирует Егорова ТАСС.

На вопрос о том, когда планируется получить ответ от IFAB, глава департамента судейства и инспектирования не смог назвать точных сроков.
Опубликовал: , Rusfootball.info
0
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)