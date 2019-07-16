Дмитрий Рубашко: Москалев отстранён? Очки нам уже никто не вернет

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал решение департамента судейства и инспектирования РФС отстранить арбитра Владимира Москалева, который судил матч между "Спартаком" и "Сочи" (1:0).
"Как было правильно подмечено, арбитр Москалев отстранен, но матч со "Спартаком" уже не переиграть. Получается, что одно очко, а может, и три, нам уже никто не вернет. Судейский департамент должен был оценить работу арбитра и его существенные ошибки и вынести решение, он это сделал. Не хотелось бы впоследствии играть с такими же нарушениями со стороны арбитров. Наверное, наказание последовало соответствующее", — цитирует Рубашко Sport24..