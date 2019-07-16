"Локомотив" и "Зенит" оштрафованы по итогам матча за Суперкубок России

"Локомотив" и "Зенит" оштрафованы на 25 тысяч рублей каждый за использование пиротехники болельщиками команд во время матча за Суперкубок России.Также клубы оштрафованы еще по 50 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.Кроме того, "Локомотив" оштрафован на 25 тысяч за несогласованный баннер "Мы против Fan-id".Встреча состоялась 6 июля на "ВТБ Арене" и завершилась победой москвичей со счетом 3:2. В составе "Локо" дублем отметился Алексей Миранчук, еще один мяч на счету Федора Смолова. У "Зенита" два мяча в активе Сердара Азмуна.