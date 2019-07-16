Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч рублей на реставрацию дома культуры (видео)

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в рамках шоу Comment Out на YouTube пожертвовал 400 тысяч рублей на ремонт крыши дома культуры в селе Костин лог в Алтайском крае.



Футболисту был предложен выбор между пожертвованием и написанием дерзкого комментария в Instagram актера и ведущего Дмитрия Нагиева. Смолов выбрал благотворительность, прокомментировав свое решение: "Это ведь лучше, чем шампанское заказывать. Лучше дому культуры помочь". Вместе с форвардом сборной России в шоу участвовала также певица и телеведущая Ольга Бузова.



