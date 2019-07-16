Капитан "Лилля" Сумаро перейдет в "Монако"

Капитан "Лилля" Адама Сумаро в скором времени станет игроком "Монако", утверждает RMC. 27-летний защитник 16 июля должен пройти медобследование перед своим трансфером.

По информации источника, "Лилль" заработает на продаже футболиста 13 млн евро. Срок действующего контракта Сумаро с "догами" рассчитан до лета 2021 года, однако трудовой договор содержал пункт о джентльменском соглашении, согласно которому Адама мог покинуть команду этим летом.

В сезоне-2018/19 Сумаро провел 22 матча за "Лилль" во всех турнирах, отдав при этом 1 результативную передачу.

Sport24
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Сумаро Лилль Монако
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