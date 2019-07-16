Виктор Пышкин: "Оренбург" будет играть дома, если стадион примут

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал о готовности стадиона "Газовик", который является домашней ареной "Оренбурга".
Изначально сообщалось, что "Газовик" не будет принимать матчи РПЛ из-за малой вместимости, вместо этого "Оренбург" должен был выступать в Самаре.
"Когда составлялся календарь, в Оренбурге стадион не был готов. Мы специально развели "Крылья" и "Оренбург", чтобы они могли проводить домашние матчи в Самаре. Если стадион будет принят, клуб будет играть в Оренбурге", - цитирует Пышкина Sport24.ru.