Виктор Пышкин: "Оренбург" будет играть дома, если стадион примут

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал о готовности стадиона "Газовик", который является домашней ареной "Оренбурга".

Изначально сообщалось, что "Газовик" не будет принимать матчи РПЛ из-за малой вместимости, вместо этого "Оренбург" должен был выступать в Самаре.

"Когда составлялся календарь, в Оренбурге стадион не был готов. Мы специально развели "Крылья" и "Оренбург", чтобы они могли проводить домашние матчи в Самаре. Если стадион будет принят, клуб будет играть в Оренбурге", - цитирует Пышкина Sport24.ru.
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Пышкин Оренбург
0
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)