Валерий Карпин: сравнение с Клоппом? Ну и? Может, Клопп на Карпина похож?

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о своих новых очках, из-за которых его стали сравнивать с тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.– Просто на них прогрессивные линзы, они должны быть большими. Выбрал в Ростове.– Слышал. Ну и? Или может Клопп на Карпина похож? Или Карпин на Клоппа, потому что очки у Клоппа раньше появились?– Одеваюсь как обычно. Что есть, то и надеваю. Других вещей нет. Специально для матчей ничего не покупаю.