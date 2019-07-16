Василий Конов: Кононов настойчиво просил именно Мирзова

Журналист Василий Конов рассказал, что полузащитник "Ростова" Резиуан Мирзов продолжит карьеру в московском "Спартаке".
"По Мирзову вопрос решен. Для меня загадка зачем платить четыре миллиона евро, но, собственно, от футбола я далек, поэтому могу не понимать очевидные вещи.
Не знаю усиление ли это для "Спартака", но раз тренер настойчиво просит именно этого игрока, значит он знает, что делает.
Как знают и в "Краснодаре", где предпочли самоустраниться от бессмысленной гонки с купюрами, там умеют считать деньги и проводить трансферы, которым многие завидуют", – написал Конов в своем телеграм-канале.