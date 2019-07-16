Василий Конов: Кононов настойчиво просил именно Мирзова

Журналист Василий Конов рассказал, что полузащитник "Ростова" Резиуан Мирзов продолжит карьеру в московском "Спартаке".

"По Мирзову вопрос решен. Для меня загадка зачем платить четыре миллиона евро, но, собственно, от футбола я далек, поэтому могу не понимать очевидные вещи.

Не знаю усиление ли это для "Спартака", но раз тренер настойчиво просит именно этого игрока, значит он знает, что делает.

Как знают и в "Краснодаре", где предпочли самоустраниться от бессмысленной гонки с купюрами, там умеют считать деньги и проводить трансферы, которым многие завидуют", – написал Конов в своем телеграм-канале.
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Спартак Кононов Ростов
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