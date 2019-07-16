В РПЛ раскрыли схему распределения финансового поощрения клубам на сезон

Коммерческий директор Павел Суворов рассказал, что Российская премьер-лига (РПЛ) входит в новый сезон без финансовых потерь и с перспективами роста бюджета. Также он сообщил детали получения клубами дохода от лиги.





Фото: РБК