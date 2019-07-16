Доходы, которые РПЛ генерирует от реализации всех медиаправ и коммерческих прав, распределяются между клубами согласно утвержденной схеме. Об этом РБК заявил коммерческий директор РПЛ Павел Суворов.
По словам Суворова, в РПЛ не существует понятия «призовой фонд», но существует схема поощрения клубов, в которую включены три компонента.
«60% распределяется по спортивному принципу (выше место — больше сумма призовых). Еще 32% распределяются в равных долях между клубами. Остальные 8% распределяются в соответствие с маркетинговыми критериями. Основное в этом заполняемость трибун. Мы ввели его (показатель. — РБК) в прошлом сезоне. Если клуб в среднем обеспечивает заполняемость трибун более 50%, то допускается к распределению этих 8%. Клубы, которые не обеспечивают, просто не допускаются к распределению этих средств», — сообщил Суворов.
В РПЛ раскрыли схему распределения финансового поощрения клубам на сезон
Коммерческий директор Павел Суворов рассказал, что Российская премьер-лига (РПЛ) входит в новый сезон без финансовых потерь и с перспективами роста бюджета. Также он сообщил детали получения клубами дохода от лиги.
Фото: РБК