Исландский нападающий Видар Кьяртанссон в ближайшие дни перейдет в "Рубин".
По информации "БИЗНЕС Online", игрок уже сегодня может прибыть на медосмотр в Казань.
Напомним, что 29-летний Кьяртанссон принадлежит "Ростову" и прошлый сезон провел в аренде в шведском "Хаммарбю", где забил 7 голов в 14 матчах. "Ростов" не рассчитывает на исландца и готов отдать его в аренду в Казань до конца сезона.
29-летний Кьяртанссон до перехода в "Ростов" выступал за "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Мальмё" (Швеция), "Цзянсу Сунин" (Китай), "Волеренгу" (Норвегия), а также "Филкир", "Селфосс" и "ИБВ" (все – Исландия). В составе сборной Кьяртанссон провел 21 матч и забил 3 гола.
За "Ростов" исландский нападающий провёл 8 матчей в чемпионате России, отметившись одной голевой передачей.