Аршавин: если болельщику нужен дополнительный допинг, пусть пьет пиво

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин высказался относительно пива в футболе и сотрудничества клуба из Санкт-Петербурга с пивоваренной компанией Heineken.
Сегодня "Зенит" на три года продлил контракт с Heineken, которая владеет брендом "Степан Разин".
В рамках сотрудничества выпущена специальная лимитированная коллекция пива и игровыми номерами и фамилиями игроков команды из Санкт-Петербурга.
"Алкогольные напитки — нормальное явление. И для Англии, и для других стран. Болельщики перед матчем идут в паб, где выпивают не одну пинту. Футбол и пиво всегда рядом. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. Если болельщику нужен дополнительный допинг, то пусть пьет пиво. И своими эмоциями заряжаю команду.
Это общепринятая практика, когда клубы и пивоваренные компании сотрудничают. Конечно, мы ждем меньше пива, больше денег. Чтобы "Зенит" был более финансово стабильным. Надеюсь, сотрудничество будет плодотворным", — заявил Аршавин, слова которого передает корреспондент Sport24.