"Зенит" продлил контракт c пивоваренной компанией Heineken

"Зенит" на три года продлил контракт с пивоваренной компанией Heineken, владеющей брендом "Степан Разин".В рамках сотрудничества выпущена специальная лимитированная коллекция пива с игровыми номерами и фамилиями игроков команды из Санкт-Петербурга."Если обратиться к истории, можно найти много символических имен и событий. Учредители пивоваренной компании, которая в итоге в России стала пивоварней Heineken, трое англичан, фамилия одного из которых была Миллер. В дореволюционной России пивоварня производила 5,5 миллионов ведер. То есть 55 миллионов литров. Это говорит о том, что пиво уже тогда было популярным.Банки с Суторминым и Сантосом? Эта серия приурочена к чемпионству. Если с Суторминым и Сантосом мы выиграем Лигу чемпионов, то они непременно появятся в соответствующей серии", - сказал Медведев."Санкт-Петербург — уникальный город. Он знаменит историей, культурой и футбольной командой. Мы гордимся тем, что наш бренд уже четвертый год подряд является официальным на матчах "Зенита", это главный бренд города и один из главных футбольных брендов России. У нас была и реклама на стадионе, совместные акции, пиво, сваренное специально для болельщиков. Уверен, что мы движемся в правильном направлении.В честь победы в чемпионате мы подготовили замечательный подарок для болельщиков «Зенита» — коллекцию, посвященную 26 игрокам, которые помогли команде стать чемпионом. Уверен, что болельщики команды и жители города полюбят эту серию. Первую чемпионскую коллекцию я передаю Александру Медведеву. Первые банки уже в продаже. Будут выпущены более полумиллиона банок. Надеюсь, болельщики будут наслаждаться вкусом", — заявил генеральный директор российского подразделения Heineken Баудевайн Хаарсма.