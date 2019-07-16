"Динамо" объявило о переходе Каборе

??? Полузащитник сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе присоединился к #Динамо и уже провел первую тренировку.



Контракт с Каборе заключен сроком на 2? года. Выступать за «Динамо» футболист будет под номером 7??7??#fcdm #ДинамоМосква #твоякоманДа #ТрансферыДинамо #Каборе pic.twitter.com/uaAZ6rRglp — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 17, 2019

Московское "Динамо" объявило о переходе бывшего полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе.31-летний хавбек присоединился к московской команде на правах свободного агента и уже провел в составе клуба первую тренировку.Контракт с Каборе заключен сроком на 2 года. Выступать за "Динамо" футболист будет под номером 77.