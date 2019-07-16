"Динамо" объявило о переходе Каборе

Московское "Динамо" объявило о переходе бывшего полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе.

31-летний хавбек присоединился к московской команде на правах свободного агента и уже провел в составе клуба первую тренировку.

Контракт с Каборе заключен сроком на 2 года. Выступать за "Динамо" футболист будет под номером 77.
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Каборе Динамо
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