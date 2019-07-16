Александр Медведев: Краневиттер недоволен тем, что мало играет

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подписания нового трехлетнего контракта о сотрудничестве между пивоваренной компанией Heineken (бренд "Степан Разин") и "Зенитом". После официальной части на вопросы журналистов ответил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.– У нас ни одной аренды с "Сочи" нет, это трансферы. При трансферах ограничений на участие в матчах нет. Нет их и в нашем случае – поэтому, думаю, те, кто готов играть, выйдут на поле.– Что касается дополнительных переходов – да, у нас есть планы. Может быть, [удастся] до закрытия трансферного окна приобрести несколько игроков с целью усиления отдельных позиций.– Заболотный играет за "Зенит-2", вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба (по информации "СЭ" – от "Сочи") – на мой взгляд, хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в "Зените-2".– Мы бесплатно игроков не отдаем. Мы делаем это по рыночной стоимости.– Знаете, по нашим регламентам, футболист может отказаться переходить куда угодно, поэтому не учитывать желание игрока нельзя, несмотря на финансовые условия перехода или аренды. Краневиттер недоволен тем, что у него мало игрового времени, но у нас на поле играют лучшие, поэтому мы ищем решения, которые устроят и нас, и футболиста.