Анатолий Бышовец: судить надо не Москалева, а тех, кто его назначил

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец оценил выступление "Сочи" в матче 1-го тура РПЛ против "Спартака".
"Я хочу сказать добрые слова о "Сочи", о тренере Александре Точилине, который в критической ситуации за четыре дня сумел совместить чисто теоретические и практические возможности футболистов и выстроил организацию игры, нивелировал недостаток взаимодействия и взаимопонимания. "Сочи" смотрелся достаточно хорошо, конкурентно и достойно. Не заслуживал поражения.
Что касается судейства, я бы сказал, здесь даже не двойные стандарты. И пенальти, и забитый гол, и, может быть, самый откровенный момент, когда Эльмир Набиуллин получает мяч, на нем идет открытый, видимый фол, а игрок "Спартака" держит его за футболку, и реакции судейства нет — все это однозначно ошибки арбитров. И я согласен с Точилиным по оценке этих моментов.
Что касается отстранения арбитра Москалева, то я думаю, надо судить не Москалева, а тех, кто его назначил", — цитирует Бышовца News.ru.