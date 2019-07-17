Орлов об ошибке Лунева: «Видимо, потерял уверенность»

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал об ошибке голкипера "Зенита" в матче РПЛ с "Тамбовом" (2:1).
"Да, ошибка... Наверное, Андрей сам сейчас переживает. Видимо, дело в психологии – вратарь потерял уверенность. По большому счету, оказался не готов к тому удару, неправильно оценил ситуацию. Не угадал. До этого редко вступал в игру. И, получается, "заснул". В итоге Лунев падал. А надо было сделать шаг в сторону и просто забрать мяч в руки. Если бы он был в себе уверен, то так бы и поступил. Удар-то по центру ворот...",-сказал Орлов, в интервью СЭ.