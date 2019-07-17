"Спартак" и ЦСКА предложили "Интеру" по 10 млн евро за румынского нападающего Пушкаша

Румынский нападающий "Интера" Джордже Пушкаш имеет предложения от двух российских клубов. Как сообщает Corriere dello Sport, в услугах 23-летнего форварда заинтересованы "Спартак" и ЦСКА, которые готовы заплатить за трансфер игрока 10 млн евро.
По информации источника, сам игрок предпочел бы продолжить карьеру в итальянской Серии А. Джордже отправился вместе с "Интером" в предсезонное турне, где миланский клуб проведет три матча Международного кубка чемпионов — против "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и "ПСЖ".
Контракт Пушкаша с "Интером" рассчитан до лета 2020 года. В миланском клубе нападающий не имеет достаточного количества игровой практики. Джордже находится в системе "Интера" с 2013 года, но постоянно отправлялся в аренду в такие клубы как "Бари", "Беневенто", "Новара" и "Палермо". Пушкаш здорово проявил себя на молодежном чемпионате Европы-2019 (U-21), где Румыния дошла до полуфинала, а сам форвард с 4 голами финишировал вторым в гонке бомбардиров турнира.
sport24