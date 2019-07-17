Калачев: у судей уже нет таких симпатий к топ-клубам. Да, ошибаются, но судят что видят.

Бывший полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев рассказал, как изменилось судейство в российском футболе.
"Что касается арбитров, то стало лучше. Уже нет таких симпатий к топ-клубам. Да, ошибаются, но судят что видят. Помню, когда начинал в "Ростове", нам поставили пенальти. Рефери сказал: "100%, вообще без вариантов". После игры смотрим повтор, а "точки" не было. Было забавно потом наткнуться на этого арбитра в аэропорту. Высказали ему. Уже не помню, кто именно судил", — цитирует Калачева "Чемпионат".